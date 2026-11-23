Компания применила архитектуру Loop Transformer во флагманской модели с 750 млрд параметров. По утверждению разработчика, такой подход позволяет приблизиться к возможностям систем с 2–3 трлн параметров, не увеличивая размер модели в той же пропорции

Z.ai представила ИИ-модель GLM-5.4, которая повторно использует одни и те же слои для более глубоких вычислений

Китайская компания Z.ai представила GLM-5.4 — флагманскую языковую модель, построенную на архитектуре Loop Transformer. В отличие от обычных трансформеров, где каждый слой обрабатывает данные один раз за проход, новая модель повторно запускает одну и ту же группу слоёв. Это позволяет несколько раз уточнять внутреннее представление информации и увеличивать глубину вычислений без пропорционального роста числа параметров.

В основе GLM-5.4 лежит предварительно обученная модель GLM-5 с 750 млрд параметров. В новой архитектуре 28 её слоёв задействованы дважды: второй проход использует результаты первого и дополнительно уточняет их. Z.ai утверждает, что по уровню возможностей GLM-5.4 сопоставима с моделями, содержащими 2–3 трлн параметров. Это сравнение пока остаётся заявлением разработчика: независимые результаты тестирования и полные таблицы бенчмарков компания не опубликовала.

Источник изображения: Z.ai

Идея повторного использования слоёв не нова: подобные архитектуры изучались ещё в работе Universal Transformer 2018 года. Однако, по словам Z.ai, модели, обученные с нуля по такой схеме, уступали обычным трансформерам при одинаковых вычислительных затратах. Поэтому GLM-5.4 создавали иначе: разработчики взяли уже обученную GLM-5 и адаптировали её к повторному прохождению слоёв. В контролируемом сравнении на модели с 30 млрд параметров такой подход дал заметный прирост при увеличении общих затрат на обучение примерно на 10%. Наиболее существенные улучшения компания отмечает в математике, научных рассуждениях и задачах с длинным контекстом.

Z.ai также связывает GLM-5.4 с переходом от обычного программирования к более широкому применению кода: модель должна помогать создавать видеоролики, игры, трёхмерные сцены и инженерные CAD-модели. Компания заявляет о появлении возможностей работы с изображениями и улучшении программирования в целом. Среди ограничений разработчики отмечают склонность модели к чрезмерно долгим циклам рассуждений и самопроверки. По их словам, дополнительные вычисления могут повышать точность, но иногда приводят к слишком продолжительной обработке задачи.

На 23 ноября GLM-5.4 уже доступна подписчикам GLM Coding Plan. Для пользователей с недельными лимитами Z.ai увеличила квоту на работу с новой моделью на 50% по сравнению с GLM-5.3. Открытые веса пока не опубликованы: компания обещает выпустить их после дополнительной проверки безопасности. Доступ к API также появится позднее. Поэтому оценить реальную производительность GLM-5.4 и независимо проверить сравнение с моделями на триллионы параметров пока нельзя.