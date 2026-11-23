ТВС-5 объединят уран-плутониевую композицию, хромированные оболочки твэлов и технологии для перехода к замкнутому ядерному топливному циклу

«Росатом» рассчитывает в 2030-х годах приступить к внедрению ядерного топлива пятого поколения. Новую конструкцию тепловыделяющих сборок ТВС-5 планируют впервые использовать на одном из реакторов ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС.

Топливо будет содержать уран-плутониевую композицию, а оболочки тепловыделяющих элементов (твэлов) выполнят с хромовым покрытием. Разработка объединит несколько технологий, которые сейчас проходят опытно-промышленные испытания по отдельности.

В частности, на Балаковской АЭС в реакторе ВВЭР-1000 проверяют комбинированные сборки с отдельными твэлами на основе МОКС-топлива — смеси оксидов урана и плутония. На Нововоронежской АЭС испытывают конструкцию ТВС-5 для реакторов ВВЭР-1200.

Объединение этих решений должно расширить возможности использования уран-плутониевого топлива и вовлечь реакторы ВВЭР-1200 в замкнутый ядерный топливный цикл. Кроме того, проект предусматривает создание автоматизированного промышленного производства такого топлива и применение технологий, повышающих безопасность атомных реакторов.