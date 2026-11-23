Американская CrowdStrike договорилась о покупке конкурента Zscaler за $43,9 млрд. Сделка пройдёт в форме обмена акциями: акционеры Zscaler получат по 1,135 акции CrowdStrike за каждую свою. Это соответствует примерно $260,41 за акцию Zscaler и премии около 34% к её биржевой цене на момент закрытия торгов 20 ноября. По данным Reuters, это крупнейшее приобретение в истории отрасли кибербезопасности.

Компании специализируются на разных направлениях защиты корпоративной инфраструктуры. CrowdStrike защищает компьютеры, серверы и облачные рабочие нагрузки, а Zscaler контролирует соединения пользователей, устройств и приложений с корпоративными ресурсами. Её платформа Zero Trust Exchange проверяет сетевой трафик и управляет доступом, не предполагая автоматически, что подключение из корпоративной сети безопасно. Объединение этих технологий должно позволить отслеживать угрозы как на самих устройствах, так и при передаче данных между ними.

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Особое значение компании придают защите инфраструктуры искусственного интеллекта. ИИ-агенты получают доступ к приложениям, корпоративным данным и другим системам, поэтому контроль их действий и сетевых соединений становится отдельной задачей кибербезопасности. CrowdStrike рассчитывает объединить данные о работе устройств и сетевом трафике в единую систему, а также включить решения Zscaler в свою платформу Falcon.

В результате компания намерена предложить заказчикам комплексную защиту от устройств до соединений между пользователями, приложениями и ИИ-агентами.

На момент завершения сделки объединённая компания рассчитывает на более $10 млрд годовой регулярной выручки (ARR). CrowdStrike также рассчитывает получить доступ к 8000 клиентам Zscaler, которые пока не используют её продукты. По оценке покупателя, приобретение расширит потенциальный рынок сбыта более чем на $185 млрд к 2029 году. Кроме того, CrowdStrike ожидает получить около $1 млрд дополнительной годовой выручки за счёт объединения продаж в течение 30 месяцев после закрытия сделки и сократить ежегодные расходы на $500 млн.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, однако она ещё должна пройти согласование с акционерами Zscaler и регулирующими органами. Завершить приобретение планируется во второй половине 2027 года — во второй половине финансового 2028 года CrowdStrike. До этого момента компании продолжат работать независимо.