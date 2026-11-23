Nvidia объявила о возвращении Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора компании. Совет директоров единогласно одобрил его восстановление в должности после серии встреч и консультаций, в том числе с высокопоставленными представителями правительства США. В компании заявили, что полученная информация позволила убедиться в отсутствии угроз национальной безопасности со стороны Хуанга. На фоне этой новости акции компании выросли примерно на 30%.

Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что Хуанг является наиболее подходящим человеком для руководства Nvidia, а его возвращение отвечает интересам акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов. Джонс продолжит занимать пост председателя совета. Финансовый директор Колетт Кресс, которая временно исполняла обязанности главы компании, также останется в компании на своей прежней должности.

Сам Хуанг заявил, что возвращается к руководству одной из наиболее значимых технологических компаний мира в начале новой промышленной революции. Он поблагодарил совет директоров, коллег, партнеров и семью за поддержку и выразил готовность вновь приступить к работе.

При этом расследование обстоятельств, связанных с сообщениями о том, что Хуанг стал объектом операции иностранной разведки, продолжится. Совет директоров ранее сформировал комитет из независимых директоров, который занимается проверкой этих обстоятельств при поддержке независимых юристов. Хуанг заявил о готовности сотрудничать с расследованием.

Кроме того, Nvidia создала отдельный комитет по вопросам национальной безопасности и соблюдения экспортных ограничений. Компания также намерена нанять директора по комплаенсу (Chief Compliance Officer), который будет контролировать соблюдение нормативных требований и подчиняться комитету по назначениям и корпоративному управлению. Nvidia продолжит взаимодействовать с государственными органами в рамках текущих расследований и проверок.

Ранее бывшие сотрудники Nvidia рассказали об особом стиле руководства Хуанга.