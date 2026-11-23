Зима очень близко: Xiaomi выпустила умное одеяло с водяным подогревом до 55℃ ⁠ 5

Xiaomi вывела на платформу Youpin умное водяное одеяло Mijia Smart Water Heating Blanket Pro. Устройство уже доступно для предварительной регистрации на краудфандинг — он стартует 25 ноября. На этапе сбора средств одеяло предлагается за 800 юаней ($112) при рекомендованной цене 1100 юаней ($155).

Главная особенность новинки — независимый контроль температуры для левой и правой половин кровати. В системе предусмотрены два отдельных нагревательных резервуара и физически разделённые водяные контуры. Температуру можно регулировать в диапазоне от 25 до 55 градусов, за её контролем отвечают четыре высокоточных датчика. В области ног трубки расположены плотнее, благодаря чему, по утверждению Xiaomi, эта зона нагревается на 3–5 градусов сильнее.

За нагрев отвечает двусторонний керамический элемент мощностью 450 Вт. Уровень шума составляет 32 дБ(A). Одеяло интегрировано в экосистему Xiaomi и управляется через приложение Mi Home: можно задавать расписание, включать и выключать устройство дистанционно, а также программировать температурные режимы на время сна.

Ткань изготовлена из эластичного микроволокна с добавлением антибактериального компонента на основе ионов серебра. Производитель заявляет эффективность антибактериальной обработки не менее 90%. Предусмотрен режим удаления клещей, в котором одеяло нагревается в течение двух часов, помогая высушивать постель от влаги. Конструкция состоит из пяти слоёв, нижний покрыт противоскользящим материалом.

В резервуар помещается около 1 литра воды. По данным Xiaomi, при использовании по 8 часов ежедневно одной заправки хватит примерно на 60 дней. В условиях тестирования при заданной температуре 37 градусов устройство расходовало около 0,7 кВт·ч за ночь. Общая длина трубок внутри одеяла составляет около 43 метров.

За безопасность отвечает система из 12 защитных механизмов, включая автоматическое отключение после 15 часов бездействия, защиту от перегрева и сухого нагрева, блокировку от детей, отключение при опрокидывании, контроль утечек, защиту от замерзания и предупреждение о недостатке воды.