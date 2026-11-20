Глава Nvidia Дженсен Хуанг на протяжении многих лет выстраивал корпоративную культуру компании на публичных унижениях, оскорблениях и угрозах сотрудникам. Как выяснила The New York Times, он регулярно устраивал подчинённым разносы, переходил на личности и прибегал к угрозам физической расправы. По словам трёх собеседников издания, когда сотрудники Nvidia разбогатели благодаря стремительному росту компании, Хуанг говорил, что деньги больше не могут служить для них достаточной мотивацией. Единственным способом заставить их работать ещё усерднее, по его словам, оставалось унижение. Сам он однажды сформулировал свой подход так: «Я предпочёл бы замучить вас до величия, потому что верю в вас».

Журналисты изучили сотни страниц судебных документов и других материалов за более чем 20 лет, а также поговорили с более чем десятком нынешних и бывших сотрудников. Те рассказали о крайне жестоких высказываниях Хуанга. По словам свидетелей, одному руководителю он заявил, что его мать должна была сделать аборт. Другому пригрозил оторвать обе руки и забить ими до смерти. Ещё одному сотруднику пообещал сорвать верхнюю часть головы и «помочиться ему на мозг». На одной из встреч Хуанг якобы заявил подчинённому: «Ты должен это сделать, иначе я вырву твоё чёртово сердце и растопчу его». В другом случае он прошёлся по комнате, угрожая присутствующим убийством, а пожилому сотруднику сказал, что тот уже слишком стар и все надеются, что он скоро умрёт.

Одним из первых попытался противостоять такой культуре Майкл Уинстон, пришедший в Nvidia в 2004 году на должность старшего вице-президента по персоналу. На корпоративной встрече с участием примерно 50 человек он стал свидетелем публичных унижений сотрудников. Позже Уинстон описал происходящее в своих записях: «Я беспомощно наблюдал, как их публично унижали, буквально мучили в течение длительного времени, словно какой-то безумец! Это причиняло мне физическую, интеллектуальную и эмоциональную боль». Он утверждал, что другие участники встречи были «напуганы до ужаса» и просили его вмешаться. Когда Уинстон попытался объяснить Хуангу, что тот перешёл границу и подобное поведение может привести к судебным искам, руководитель, по его словам, назвал публичное унижение «обрядом посвящения». Хуанг якобы признался, что подвергает этому новых сотрудников в течение первых шести месяцев работы, проверяя, насколько долго они готовы терпеть подобное. «В этом есть хорошая развлекательная ценность», — добавил он. В ноябре 2004 года Уинстона уволили. В своих записях он назвал поведение Хуанга «самым словесно оскорбительным, угрожающим и запугивающим поведением», с которым сталкивался за всю карьеру, и добавил: «Хуанг думает, что ему всё сойдёт с рук». Позже Nvidia заключила с ним конфиденциальное соглашение на сумму более $1 млн, не признав при этом нарушений.

В 2007 году другой бывший сотрудник, юрист Стивен Петтигрю, подал иск против Nvidia, в том числе обвинив компанию в преследовании за сообщения о неподобающем поведении. В жалобе он утверждал, что был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью из-за «сильного нервного напряжения и тревоги, непосредственно вызванных действиями Nvidia». Разбирательство завершилось досудебным соглашением в 2009 году. Компания отрицала нарушения. При этом Хуанг пользовался и искренней преданностью многих сотрудников: он впечатлял их технической компетентностью, стратегическим видением и способностью быстро осваивать новые направления. Некоторые считали его жёсткость необходимой для достижения выдающихся результатов. Другие сравнивали отношения с руководителем со стокгольмским синдромом: унижения и давление чередовались с поддержкой, похвалой и проявлениями человеческого участия. По данным NYT, стиль Хуанга перенимали и другие руководители, в том числе его дочь Мэдисон, которая, как утверждают собеседники издания, тоже кричала на коллег и однажды довела вице-президента до ухода с рабочего совещания. «У меня начинается приступ тревоги. Я отключусь. Простите», — сказал тот сотрудник.

Поведение Хуанга затрагивало и людей за пределами Nvidia. На конференции компании в марте он несколько раз перебивал главу французского стартапа Mistral Артура Менша, по-видимому, придираясь к его французскому акценту. «Ты даже не говоришь на человеческом языке», — заявил Хуанг во время дискуссии. Один из зрителей, исследователь ИИ и давний поклонник руководителя Nvidia Дэниел Гутьеррес, признался, что этот эпизод изменил его отношение к Хуангу: «Я тогда подумал: что вообще происходит, почему ты нападаешь на этого бедного парня? Когда на прошлой неделе всплыли все новые подробности, я подумал: погодите-ка. Может быть, Дженсен вовсе не тот человек, которого я так почитал». Сам Хуанг отверг обвинения бывшего HR-руководителя Майкла Уинстона, назвав их выдумками уволенного сотрудника. В Nvidia также отказались комментировать обвинения.