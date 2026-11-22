Исследование 110 городов в экономическом поясе реки Янцзы показало, что средний результат климатической программы статистически не отличается от нуля. Однако при более длительном участии в ней выбросы постепенно сокращались

Китай запустил программу Low-Carbon City Pilot в 2010 году, чтобы ускорить переход городов к низкоуглеродной экономике. В трёх этапах отбора участвовали 72 города экономического пояса реки Янцзы — одного из важнейших промышленных регионов страны, на который приходится около трети национальных выбросов углекислого газа. Муниципалитеты должны были устанавливать цели по сокращению углеродоёмкости, разрабатывать отраслевые планы и создавать системы учёта выбросов. Но спустя 17 лет её реальная эффективность оставалась предметом споров.

Авторы нового исследования проанализировали данные за 2007–2023 годы: 1870 наблюдений по 110 городам, включая 72 участника программы. Они применили модель разницы разностей с фиксированными эффектами для городов и лет, а также кластеризовали стандартные ошибки на уровне городов. Последнее принципиально важно: при обычном расчёте ошибок программа выглядела статистически значимой и даже связанной с ростом выбросов на 3,1%. После учёта корреляции данных внутри отдельных городов этот результат перестал быть статистически значимым.

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В основной модели учёные не обнаружили достоверного среднего сокращения выбросов CO₂ благодаря участию в программе. Однако анализ динамики выявил задержанный эффект: в первые 6 лет после включения города в программу заметного снижения не было, а на 7–9-й годы коэффициенты стали отрицательными и статистически значимыми. Дополнительный год участия в программе был связан со снижением выбросов примерно на 1,1%. Это указывает на то, что результаты климатической политики могут проявляться лишь после длительного периода, необходимого для перестройки инфраструктуры и экономики.

При этом исследователи не обнаружили убедительных различий между верхним, средним и нижним течением Янцзы, крупными и небольшими городами или разными этапами отбора. Не показала статистически значимого эффекта и комбинация программы с региональными системами торговли квотами на выбросы. Авторы подчёркивают, что эти оценки ограничены размером выборки, а позднее снижение выбросов в значительной степени определяется городами, участвовавшими в первых этапах программы.

Результаты не доказывают, что китайская климатическая программа бесполезна: они показывают, что её средний эффект за весь период наблюдений нельзя уверенно отличить от нуля, а возможное сокращение выбросов возникает с существенной задержкой. Авторы также обращают внимание на методологическую проблему прежних оценок: без корректного учёта зависимости данных внутри городов статистическая значимость эффекта могла быть завышена. Для окончательной оценки требуется продолжить наблюдения, особенно за городами, присоединившимися к программе в 2017 году.