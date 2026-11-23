Запуск европейской ракеты Ariane 6 в модификации Ariane 64 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли из-за технической неисправности наземного оборудования. Старт, запланированный на 23 ноября, должен был вывести на орбиту 36 спутников спутниковой системы Amazon Leo.

По данным Arianespace, предстартовый отсчёт остановили до начала отвода мобильной башни обслуживания. Причиной стал технический инцидент в наземных системах обеспечения запуска. Сама ракета и находящиеся на борту спутники остаются в безопасном состоянии.

Специалисты изучают обстоятельства произошедшего и проверяют оборудование, необходимое для возобновления пусковых операций. Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что следующая возможность для старта появится не ранее 24 ноября 2026 года.

Точное время нового стартового окна пока не объявлено. Arianespace пообещала опубликовать дополнительную информацию после завершения технических проверок.