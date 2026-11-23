Специалисты компании F6 выявили новую схему телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют поддельные судебные повестки, дипфейки и персональные данные из утечек. Атаки проводятся через Telegram и сопровождаются звонками с разных номеров.

Жертве от имени «Реестра ФССП» присылают сообщение с требованием явиться в суд на следующий день. К нему прикреплён PDF-файл с фамилией получателя в названии. Однако документ представляет собой ссылку на поддельный сайт, имитирующий страницу с материалами судебного дела. Для доступа к ним пользователя просят ввести шестизначный код, после чего появляется сообщение о якобы взломанном аккаунте на государственном портале и номер «службы поддержки» мошенников.

Если человек не перезванивает, начинается второй этап атаки. В Telegram поступают угрозы, поддельные уведомления о входе в аккаунт, оформлении кредитов и доверенностей. Для убедительности преступники используют сведения из старых утечек, в том числе информацию о банковских счетах и вкладах. Кроме того, эксперты F6 впервые обнаружили в этой схеме дипфейки, созданные на основе фотографий жертв, в том числе из загранпаспортов.

По словам специалистов F6, мошенники стремятся заставить человека самостоятельно связаться с их колл-центром. В дальнейшем злоумышленники могут обвинять жертву в финансировании преступных организаций, требовать перевести или «задекларировать» сбережения и склонять к противоправным действиям.