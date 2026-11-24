Китай расписал три беспилотных испытания перед первой высадкой тайконавтов на Луну
Посадку Китай планирует до 2030 года, причём без предварительных пилотируемых облётов Луны
Китай представил подробный план подготовки первой пилотируемой высадки на Луну. До отправки тайконавтов агентство CMSA (Китайское агентство пилотируемых космических полётов) намерено провести 3 беспилотные миссии, которые последовательно проверят корабль Mengzhou, посадочный модуль Lanyue и всю схему лунной экспедиции. Первую высадку двух тайконавтов на поверхность планируется осуществить до 2030 года, третий член экипажа останется на орбите.
Первое испытание, Mengzhou-1, перенесено с 2026 года на начало 2027-го. Ракета Chang Zheng 10A выведет беспилотный корабль Mengzhou на низкую околоземную орбиту, где он должен состыковаться с китайской орбитальной станцией Tiangong. Полёт позволит проверить орбитальные операции корабля, включая стыковку, а также его последующее возвращение на Землю. Chang Zheng 10A получила многоразовую первую ступень и рассчитана на вывод от 14 до 18 тонн груза на низкую околоземную орбиту.
Второе испытание ожидается в 2028 году. Тяжёлая ракета Chang Zheng 10 выведет к Луне беспилотный посадочный модуль Lanyue, который должен продемонстрировать посадку и последующий взлёт с поверхности. Ракета имеет 3 центральных блока и способна отправлять около 27 тонн груза на траекторию полёта к Луне. Сам модуль Lanyue состоит из 2 ступеней: двигательная ступень отделяется при снижении, а посадочная масса составляет от 9000 до 10 000 кг.
В 2029 году Китай намерен провести наиболее масштабную беспилотную репетицию. Для неё потребуются 2 запуска Chang Zheng 10: одна ракета выведет корабль Mengzhou, другая — Lanyue. Аппараты встретятся и состыкуются на окололунной орбите, после чего посадочный модуль выполнит спуск на поверхность, операции на Луне, взлёт и повторную стыковку с кораблём. Mengzhou затем должен совершить обратный перелёт к Земле.
В этом заключается одно из главных отличий китайской программы от американской лунной программы Apollo и нынешней Artemis. Китай не планирует предварительные пилотируемые облёты Луны по аналогии с Apollo 8 и Apollo 10, а также отдельное пилотируемое испытание стыковки на низкой околоземной орбите по аналогии с предусмотренным для Artemis III этапом. Вместо этого основные операции сначала отработают автоматические аппараты, и только после успешных испытаний к Луне отправится экипаж. При штатном выполнении программы два тайконавта проведут на поверхности около 3 суток, выполняя выходы на поверхность, а затем вернутся на орбитальный корабль Mengzhou. Для первой высадки также предусмотрен луноход Tansuo массой около 200 кг, рассчитанный на перевозку двух человек и работу в радиусе до 10 км от места посадки.
Заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Ван Сян отметил, что программа объединяет два принципа: операции, которые предстоит выполнять на окололунной орбите, по возможности сначала проверят на околоземной, а все связанные с экипажем технологии — беспилотными аппаратами.