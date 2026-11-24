Китай представил подробный план подготовки первой пилотируемой высадки на Луну. До отправки тайконавтов агентство CMSA (Китайское агентство пилотируемых космических полётов) намерено провести 3 беспилотные миссии, которые последовательно проверят корабль Mengzhou, посадочный модуль Lanyue и всю схему лунной экспедиции. Первую высадку двух тайконавтов на поверхность планируется осуществить до 2030 года, третий член экипажа останется на орбите.

Первое испытание, Mengzhou-1, перенесено с 2026 года на начало 2027-го. Ракета Chang Zheng 10A выведет беспилотный корабль Mengzhou на низкую околоземную орбиту, где он должен состыковаться с китайской орбитальной станцией Tiangong. Полёт позволит проверить орбитальные операции корабля, включая стыковку, а также его последующее возвращение на Землю. Chang Zheng 10A получила многоразовую первую ступень и рассчитана на вывод от 14 до 18 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

Второе испытание ожидается в 2028 году. Тяжёлая ракета Chang Zheng 10 выведет к Луне беспилотный посадочный модуль Lanyue, который должен продемонстрировать посадку и последующий взлёт с поверхности. Ракета имеет 3 центральных блока и способна отправлять около 27 тонн груза на траекторию полёта к Луне. Сам модуль Lanyue состоит из 2 ступеней: двигательная ступень отделяется при снижении, а посадочная масса составляет от 9000 до 10 000 кг.

Источник изображения: CMSA

В 2029 году Китай намерен провести наиболее масштабную беспилотную репетицию. Для неё потребуются 2 запуска Chang Zheng 10: одна ракета выведет корабль Mengzhou, другая — Lanyue. Аппараты встретятся и состыкуются на окололунной орбите, после чего посадочный модуль выполнит спуск на поверхность, операции на Луне, взлёт и повторную стыковку с кораблём. Mengzhou затем должен совершить обратный перелёт к Земле.

В этом заключается одно из главных отличий китайской программы от американской лунной программы Apollo и нынешней Artemis. Китай не планирует предварительные пилотируемые облёты Луны по аналогии с Apollo 8 и Apollo 10, а также отдельное пилотируемое испытание стыковки на низкой околоземной орбите по аналогии с предусмотренным для Artemis III этапом. Вместо этого основные операции сначала отработают автоматические аппараты, и только после успешных испытаний к Луне отправится экипаж. При штатном выполнении программы два тайконавта проведут на поверхности около 3 суток, выполняя выходы на поверхность, а затем вернутся на орбитальный корабль Mengzhou. Для первой высадки также предусмотрен луноход Tansuo массой около 200 кг, рассчитанный на перевозку двух человек и работу в радиусе до 10 км от места посадки.

Заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Ван Сян отметил, что программа объединяет два принципа: операции, которые предстоит выполнять на окололунной орбите, по возможности сначала проверят на околоземной, а все связанные с экипажем технологии — беспилотными аппаратами.