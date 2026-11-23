Наблюдения телескопа ALMA показали, как вспышка 2023 года породила огромную магнитную петлю газа. Это меняет представления о том, как углерод, кислород и азот попадают в межзвёздную среду и становятся сырьём для новых звёзд и планет

Астрономы проследили за последствиями мощной вспышки на звезде Мира A — красном гиганте в 330 световых годах от Земли. В 2023 году на её поверхности возникла яркая область, а за следующие 2 года вокруг звезды сформировалась гигантская петля газа. Её удалось запечатлеть в 2025 году с помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в Чили.

Структура простирается примерно на расстояние от Солнца до Сатурна.

Команда под руководством Вутера Влеммингса и Миоры Андриантсаларазы из Технологического университета Чалмерса изучала звезду почти 10 лет. Снимки показали, что поверхность звезды постоянно меняется, а наиболее яркие области связаны с мощными вспышками. По оценке учёных, ярчайшая из них превосходит все ранее наблюдавшиеся вспышки у сопоставимых звёзд.

Источник изображения: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/W. Vlemmings et al

Ключевой деталью оказалась сама газовая петля. Наблюдения ALMA выявили в ней сильное магнитное поле, а поляризация излучения позволила проследить его структуру. Форма выброса, его движение и магнитные характеристики указывают на связь со вспышкой на поверхности Миры. По механизму событие напоминает корональный выброс массы на Солнце, только происходит на гораздо более крупной звезде.

Это исследование важно для понимания звёздного ветра — потока вещества, который стареющие звёзды постепенно выбрасывают в окружающее пространство. Прежде основным механизмом считалось давление света на вещество во внешних слоях звезды: излучение разгоняет частицы, а те увлекают за собой газ. Наблюдения Миры показывают, что магнитные поля тоже могут приводить к выбросам вещества и влиять на звёздный ветер.

Такие выбросы помогают возвращать в межзвёздную среду элементы, из которых затем формируются новые звёзды и планеты, в том числе углерод, кислород и азот. Однако пока наблюдения непосредственно показывают происходящее на Мире: насколько широко магнитные выбросы определяют потерю вещества у других красных гигантов, ещё предстоит установить.