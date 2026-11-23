Возвращение Хуанга мгновенно и масштабно отразилось на акциях: Nvidia прибавила $1 трлн капитализации за один день ⁠ 5

Технологический рынок США резко развернулся вверх 23 ноября после возвращения Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia. К середине торгов акции компании выросли на 32,2%, Nasdaq Composite прибавил 6,69%, S&P 500 — 4,85%, а индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor Index — 13,4%. Такие данные приводит Reuters.

Рост вышел далеко за пределы самой Nvidia. Инвесторы вновь покупали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом и строительством инфраструктуры для него. По данным Business Insider, биржевой фонд iShares Semiconductor ETF подорожал более чем на 13%, а фонд Roundhill Neocloud ETF, ориентированный на поставщиков облачных вычислительных мощностей, — на 20%.

Ралли последовало за неделей масштабной распродажи. Акции Nvidia ранее опускались на 21% за неделю и в худший момент теряли до 47% относительно последнего пика.

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Возвращение руководителя помогло снять часть опасений в индустрии, но не было единственной причиной роста. Покупатели одновременно отыгрывали предшествующее падение: по данным Reuters, восстановление котировок началось ещё до объявления Nvidia. В Business Insider также отмечают, что инвесторы активно выкупали акции после пятничной просадки.

Резкий подъём уже вызвал сомнения в его устойчивости. Некоторые участники рынка считают, что это может быть лишь краткосрочный отскок после перепроданности, а не начало нового продолжительного роста. Дополнительным фактором волатильности стала укороченная праздничная неделя в США: при меньших объёмах торгов движения котировок могут оказаться сильнее обычного.

Отдельно масштаб реакции заметен по капитализации Nvidia. После роста акций на 33% рыночная стоимость компании увеличилась на $1 трлн — с около $3 трлн до более чем $4 трлн. Это изменение рыночной оценки компании после кадрового решения, а не доказательство того, что именно Хуанг лично «стоит» триллион долларов.