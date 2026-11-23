Образование пар электронов — одно из двух необходимых условий сверхпроводимости — возможно при гораздо более высоких температурах, чем возникает эффект нулевого сопротивления

Физики обнаружили, что электронные пары в высокотемпературном сверхпроводнике могут сохраняться при комнатной температуре. Результат помогает уточнить, что именно мешает таким материалам проводить ток без сопротивления при обычных условиях.

Для сверхпроводимости необходимы два процесса. Сначала электроны объединяются в пары Купера. Затем эти пары должны согласованно двигаться, сохраняя общее квантовое состояние. Только при выполнении обоих условий материал переходит в сверхпроводящее состояние и проводит электрический ток без потерь на сопротивлении.

В обычных сверхпроводниках образование пар и их согласованное движение начинаются примерно при одной температуре. В высокотемпературных материалах, в частности купратах, эти процессы разделены: электронные пары могут возникать при значительно более высокой температуре, чем та, при которой появляется сверхпроводимость. Новые измерения показывают, что механизм, удерживающий пары вместе, способен сохраняться вплоть до комнатной температуры.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Для эксперимента команда разработала специальную измерительную аппаратуру, которая позволила различать ток, переносимый отдельными электронами, и ток, связанный с электронными парами. Это дало возможность исследовать образование пар внутри материала и отделить его от коллективного поведения, необходимого для сверхпроводимости.

По мнению руководителя работы Ингмара Сварта, результаты указывают на то, что главным ограничением может быть не образование пар, а фазовая когерентность — согласованность их квантовых состояний. Если пары существуют, но не движутся согласованно, то сверхпроводимость не возникает. Поэтому дальнейшая задача — понять, как поддерживать такую согласованность при более высоких температурах.

Работа не означает, что учёные уже создали сверхпроводник, работающий при комнатной температуре. Она показывает, что один из необходимых для этого процессов может сохраняться в таких условиях. Второе условие — коллективная фазовая когерентность — пока что остаётся ключевой нерешённой проблемой.