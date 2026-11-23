Lunar Reactor-1 обеспечит электричеством будущую базу, луноходы и научное оборудование даже во время лунной ночи

NASA объявило конкурс на разработку первой ядерной энергетической установки Lunar Reactor-1 (LR-1), предназначенной для выработки электричества непосредственно на Луне. Компактный реактор на основе деления атомных ядер должен выдавать 20 кВт электрической мощности.

Агентство рассчитывает получить систему, готовую к запуску, к 2030 году, а после доставки на Луну эксплуатировать её не менее 5 лет.

Электроэнергия потребуется будущей лунной базе, жилым модулям, системам связи, луноходам и научным приборам. Главная особенность ядерной установки — способность непрерывно производить электричество независимо от освещения. Лунная ночь продолжается 14 земных суток, в течение которых солнечные панели не смогут получать энергию. Реактор позволит поддерживать энергоснабжение и в этот период.

По словам руководителя программы Lunar Reactor-1 Брайана Гиблина, надёжный источник безопасной и доступной энергии необходим для длительного присутствия человека на Луне и будущего освоения Марса. В отличие от солнечных батарей, космические ядерные установки смогут обеспечивать энергией оборудование в условиях, где солнечный свет недоступен или его недостаточно.

Источник изображения: NASA

NASA уже опубликовало запрос для промышленных партнёров. Документ учитывает замечания, полученные после публикации предварительного проекта в августе и встречи с представителями отрасли в сентябре. Одно из обязательных условий — соответствие реактора требованиям безопасности Министерства энергетики США (DOE) при эксплуатации ядерных установок. Заявки принимаются до 21 декабря.

Разработкой LR-1 занимается подразделение NASA по космическим реакторам Space Reactors Division совместно с Министерством энергетики США. Помимо основной программы, агентство допускает дополнительные заказы на создание других космических ядерных энергетических систем.

Параллельно NASA развивает проект Space Reactor-1 (SR-1) Freedom. Его запуск запланирован на 2028 год: аппарат должен доставить на Марс 3 вертолёта SkyFall и продемонстрировать ядерную электрическую двигательную установку, в которой реактор вырабатывает электричество для работы космических двигателей. LR-1 и SR-1 Freedom представляют два направления одной программы развития ядерных двигательных систем для дальних космических полётов.