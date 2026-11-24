В продаже — в январе 2027 года

Новый монстр автономности от Honor: Honor Magic9 Lite+ получит батарею 9530 мА·ч с 80-ваттной зарядкой, камеру 108 Мп, защиту IP68 и Snapdragon 6 Gen 5 ⁠ 4

Honor Magic9 Lite+ готовится к выходу на европейском рынке. Смартфон уже появлялся в базе Google Play Console, а теперь ресурс 91mobiles раскрыл и дизайн, и полные характеристики, и даже стоимость.

Honor Magic9 Lite+ получит аккумулятор ёмкостью 9530 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон будет доступен в тёмно-сером и необычном бежево-красном исполнениях. На задней панели разместится крупный круглый блок камер, боковые грани будут плоскими.

Устройство оснастят 6,8-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц и SoC Snapdragon 6 Gen 5. Разрешение основной камеры составит 108 Мп, компанию ей составит дополнительный датчик на 5 Мп. Фронтальная камера — с 16-мегапиксельным датчиком.

Среди остальных характеристик упоминаются Android 10 с оболочкой MagicOS 10, защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, NFC и поддержка двух карт SIM. Согласно данным 91mobiles, Honor Magic9 Lite+ поступит в продажу в январе 2027 года по цене 700 евро. Он будет конкурировать с Poco F9 Pro, который продается за 650 евро.