Система создается для ракеты AS-1, которая по своим характеристикам почти полностью повторяет Falcon 9

Палочки как у SpaceX, но по-китайски: Astro Stone представила свою башню типа «Мехазиллы» для ловли многоразовых ракет ⁠ 1

Компания Astro Stone (Yushi Space) сообщила об успешном завершении наземных испытаний полноразмерной системы захвата и возвращения ракет, прозванной «палочками для еды» (chopsticks). Установка рассчитана на работу с ракетами массой порядка 100 тонн и предназначена для отработки технологии возвращения ракетных ступеней с помощью захватных манипуляторов.

Испытания продолжались более 100 дней, в течение которых команда проверяла систему в различных условиях, моделирующих профиль реальной миссии по возвращению ракеты. В программу вошла работа при дожде, густом тумане, сильном ветре, перепадах температур, ярком дневном освещении и слабом освещении ночью. Отдельно проверялась устойчивость конструкции при динамических нагрузках и ударных воздействиях.

Для контроля испытаний инженеры задействовали более 1100 высокоточных датчиков, измерявших температуру, деформации, перемещения, ускорения и другие параметры, в том числе с помощью высокоскоростной съёмки. По заявлению компании, система успешно прошла проверки, подтвердив способность работать при различных погодных условиях, нагрузках и в режиме полной нагрузки.

Технология предназначена в первую очередь для ракеты AS-1. Это двухступенчатая ракета среднего класса длиной около 70 метров, стартовой массой примерно 570 тонн и диаметром корпуса 4,2 метра. Она использует корпус из нержавеющей стали, двигатели на жидком кислороде и метане и систему возвращения с помощью захватного манипулятора. Ракета рассчитана на вывод до 15,7 тонны на низкую околоземную орбиту в одноразовом варианте и до 10 тонн при повторном использовании.