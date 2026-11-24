Samsung сделает хуже, чем было: Galaxy A38 получит камеру как у Galaxy A36 и хуже, чем у Galaxy A37 ⁠ 1

Samsung может ухудшить характеристики основной камеры будущего Galaxy A38, который ожидается в первом квартале 2027 года. Согласно обнаруженным записям в документах о поставках комплектующих, смартфон получит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882. Это будет шаг назад по сравнению с Galaxy A37, оснащённым более крупным датчиком Sony IMX906.

Несмотря на одинаковое разрешение, сенсоры заметно различаются по размерам. Sony IMX906 имеет оптический формат 1/1,56 дюйма, а IMX882 — 1/1,95 дюйма. Более крупная матрица захватывает больше света, что положительно сказывается на качестве снимков при слабом освещении и естественном размытии фона. Примечательно, что Samsung уже использовала IMX882 в Galaxy A36, то есть Galaxy A38 может получить сенсор, применявшийся в модели двумя поколениями ранее.

Ранее также появлялись сведения о возможном использовании в Galaxy A38 более дешёвой OLED-панели.

С Galaxy A58 ситуация выглядит лучше: согласно тем же данным о поставках, смартфон сохранит 50-мегапиксельный Sony IMX906, который использовался в предыдущих моделях серии Galaxy A5x. Таким образом, заметного обновления основной камеры не ожидается, но и ухудшения характеристик, по крайней мере на данном этапе, не просматривается.