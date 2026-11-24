Всего же Samsung внесла в One UI 9.5 2795 изменений по сравнению с One UI 9.0

Samsung об этом умолчала: в прошивке One UI 9.5 обнаружили 2548 изменений, о которых официально ничего не сообщалось

Подробный анализ первой бета-версии прошивки One UI 9.5 показал, что Samsung внесла в нее 2795 изменений по сравнению с предыдущей версией оболочки. При этом 2548 изменений, или около 91% от общего числа, не попали в официальный список нововведений Samsung, пишет инсайдер Ice Universe.

Подсчёт проводился путём сравнения корейской прошивки Galaxy S26+ с One UI 9.0 и One UI 9.5 Beta 1. Важно, что 2795 изменений — это не количество новых пользовательских функций. В статистику вошли обновления системного кода, драйверов, компонентов Android, ресурсов, сетевых механизмов и средств безопасности. Из всего массива Ice Universe выделил 80 наиболее заметных изменений. Среди них — встроенная блокировка приложений, расширенные возможности многозадачности Samsung DeX, дополнительные настройки профессиональной съёмки, улучшения Galaxy AI и Samsung Health. Также обнаружены изменения в управлении оперативной памятью, планировщике процессора, сетевых функциях и механизмах защиты данных.

При этом пока рано говорить, насколько заметно обновление повлияет на производительность смартфонов. Изменения системных компонентов не обязательно означают ускорение работы, а некоторые найденные функции могут быть ограничены отдельными моделями или регионами либо вовсе не попасть в финальный релиз. One UI 9.5 пока находится на стадии первой бета-версии, поэтому состав обновления ещё может измениться.