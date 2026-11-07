Все три — с дополнительным экраном в блоке основной камеры

Honor 700 Pro, 700 и 700S доступны для заказа на официальном сайте компании

Honor продолжает постепенно рассекречивать смартфоны линейки Honor 700 и расширять охват площадок с предзаказами: ранее заявки на покупку начали принимать на китайских маркетплейсах, сейчас — на официальном сайте. В линейку вошли три модели: Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S. Все они получили дополнительный экран на задней панели — необычную особенность, которая станет одним из главных элементов дизайна серии.

По данным инсайдера Whylab, диагональ заднего дисплея составит 1,72 дюйма. Предполагается, что он будет ориентирован в том числе на любителей селфи: дополнительный экран позволит использовать основные камеры для автопортретов и видеть кадрирование во время съёмки.

Ранее сообщалось, что устройства линейки будут построены на SoC Qualcomm Snapdragon 8 серии. В частности, Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в версии Pro).