GeForce RTX 5080 ускорилась в 220 раз. Свежее обновление DirectX Raytracing проверили независимым тестом

Недавно Microsoft анонсировала самое значительное обновление DirectX Raytracing с 2018 года, и в Сети уже появились первые независимые результаты тестирования этой технологии.

Напомним, представленные технологии технологии DirectX Raytracing (DXR) Clustered Geometry и Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS), согласно данным самой Microsoft, позволяли в определённых специально созданных сценах повышать производительность трассировки лучей в десятки раз.

Энтузиаст Освальдо Пинали Додерляйн проверил заявление Microsoft на практике и обнаружил, что прирост может быть даже больше, чем получила сама компания.

Если Microsoft говорила о росте производительности в 66 раз на примере Radeon RX 9070 XT, Додерляйн на RTX 5080 получил рост в 220 раз. Производительность выросла с 1,3 к/с до 310 к/с. При этом в том же сценарии эта карта Nvidia оказалась почти в 3,5 раза быстрее флагмана AMD, хотя до активации новых технологий Microsoft именно RX 9070 XT была быстрее.

При этом нужно понимать, что это результаты в специально созданной сцене. Каков будет прирост в реальных играх, узнаем лишь когда в играх всё это будет реализовано.