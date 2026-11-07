Главу Nvidia Дженсена Хуанга «вызвали на ковер» в Конгресс из-за возможных связей с предполагаемой китайской шпионкой — Алисой Хуанг

Руководители трёх комитетов Палаты представителей США запросили закрытый брифинг с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Встреча назначена на 18 ноября. Конгрессмены хотят обсудить его контакты с Алисой Хуанг — бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой. Речь не о родственнице главы Nvidia: совпадение фамилий случайное.

Поводом стали публикации The New York Times и The Wall Street Journal. По данным СМИ, Алиса Хуанг могла передавать Пекину информацию о передовых американских технологиях и пытаться повлиять на доступ Китая к ИИ-ускорителям Nvidia. Megaspeed закупала крупные партии чипов компании, американские власти ранее подозревали её в содействии нелегальным поставкам ускорителей в Китай. Экспорт наиболее современных ИИ-чипов Nvidia в КНР ограничен американскими санкциями.

Запрос на брифинг направили председатели комитета по иностранным делам Брайан Маст, специального комитета по Китаю Джон Муленаар и комитета по разведке Рик Кроуфорд. Они намерены выяснить, какие меры Nvidia применяет для защиты от иностранного шпионажа и какую информацию Хуанг мог обсуждать с Алисой Хуанг. По мнению конгрессменов, сообщения о возможном доступе Китая к американским технологиям и закрытой информации представляют серьёзную угрозу национальной безопасности.

Megaspeed, по данным The New York Times, закупала у Nvidia ускорители на миллиарды долларов. Ещё в 2024 году Министерство торговли США обвиняло компанию в содействии контрабандным поставкам передовых чипов в Китай на сумму около $2 млрд. Власти Сингапура также расследуют деятельность Megaspeed, однако подчёркивают, что проверка не направлена лично против Алисы Хуанг и не связана с расследованием её предполагаемых контактов с Дженсеном Хуангом или Китаем.

В Nvidia заявили, что встречи с руководителями компаний — обычная часть работы генерального директора, который ежегодно общается с тысячами представителей клиентов. По словам компании, облачные заказчики в Азии получают только стандартную деловую информацию, но не коммерческие секреты Nvidia и сведения, имеющие отношение к национальной безопасности США. Компания также сообщила, что учитывает предупреждения американских властей о потенциально проблемных организациях.