Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 1954

LGA 1954 должен дебютировать в 2027 году с процессорами Nova Lake-S

Intel планирует выпустить настольные процессоры следующего поколения Razor Lake-S в 2028 году. По информации инсайдера Jaykihn, новые CPU будут использовать тот же процессорный разъём LGA 1954, который должен появиться вместе с семейством Nova Lake-S в 2027 году. Таким образом, Intel может обеспечить поддержку нескольких поколений процессоров на одной платформе.

Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 1954
Источник изображения: WCCF

Одним из главных нововведений Razor Lake станет архитектура производительных ядер Griffin Cove, которая придёт на смену Coyote Cove в процессорах Nova Lake. Также ожидается увеличение количества ядер и переход на более современные техпроцессы. Пока неизвестно, в каком квартале 2028 года состоится запуск: возможными сроками называют выставку Computex или вторую половину года.

Архитектура Griffin Cove будет использоваться и в серверных процессорах Xeon поколения Coral Rapids. Однако между серверными и пользовательскими версиями будет важное отличие: поддержка многопоточности SMT, по словам инсайдера, останется только у серверных чипов.

Кроме того, Intel перераспределила часть ранее запланированных возможностей Nova Lake в пользу нового семейства. В частности, старшие графические конфигурации с интегрированной графикой Xe3P и модели Nova Lake-AX теперь ожидаются в линейке Razor Lake. При этом сама Nova Lake, согласно имеющимся данным, получит варианты с числом производительных ядер до 16, но некоторые конфигурации будут предназначены только для серверного и встраиваемого сегментов.

ПроцессорыIntelИсточники:WCCF

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