Intel выпустит процессоры Razor Lake-S в 2028 году — они рассчитаны на новый сокет LGA 1954

Intel планирует выпустить настольные процессоры следующего поколения Razor Lake-S в 2028 году. По информации инсайдера Jaykihn, новые CPU будут использовать тот же процессорный разъём LGA 1954, который должен появиться вместе с семейством Nova Lake-S в 2027 году. Таким образом, Intel может обеспечить поддержку нескольких поколений процессоров на одной платформе.

Одним из главных нововведений Razor Lake станет архитектура производительных ядер Griffin Cove, которая придёт на смену Coyote Cove в процессорах Nova Lake. Также ожидается увеличение количества ядер и переход на более современные техпроцессы. Пока неизвестно, в каком квартале 2028 года состоится запуск: возможными сроками называют выставку Computex или вторую половину года.

Архитектура Griffin Cove будет использоваться и в серверных процессорах Xeon поколения Coral Rapids. Однако между серверными и пользовательскими версиями будет важное отличие: поддержка многопоточности SMT, по словам инсайдера, останется только у серверных чипов.

Кроме того, Intel перераспределила часть ранее запланированных возможностей Nova Lake в пользу нового семейства. В частности, старшие графические конфигурации с интегрированной графикой Xe3P и модели Nova Lake-AX теперь ожидаются в линейке Razor Lake. При этом сама Nova Lake, согласно имеющимся данным, получит варианты с числом производительных ядер до 16, но некоторые конфигурации будут предназначены только для серверного и встраиваемого сегментов.