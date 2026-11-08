Он в разы дешевле Huawei Pura X View, но точно такой же разрыв и в характеристиках

Широкий и дешевый. Стартовали продажи смартфона Coolpad COOL X Wide с широким экраном 6,38 дюйма, камерой 50 Мп и батареей 4600 мАч, цена — всего 150 долларов

Coolpad запустила продажи смартфона COOL X Wide. Главная особенность новинки — необычный (пока еще) формат экрана 16:10 вместо привычного для современных смартфонов вытянутого дисплея.

COOL X Wide получил 6,38-дюймовый дисплей с разрешением 720 × 1158 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Габариты смартфона — 150,3 × 94,5 × 8,95 мм (аппарат заметно шире обычных моделей). На выбор доступны три цвета: белый, чёрный и красный. Основная камера оснащена сенсором с разрешением 50 Мп.

В основе устройства лежит SoC MediaTek Helio G99. Объем ОЗУ составляет 8 или 12 ГБ, флеш-памяти — 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мА·ч.

Цены такие: 8/128 ГБ памяти стоит 1000 юаней ($150), вариант с 8/256 ГБ — 1200 юаней ($180), 12/256 ГБ — 1400 юаней (около $210).