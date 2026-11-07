На 65 Вт с автоматически убирающимся кабелем

Выдвижные кабель и вилка с адаптером для европейских розеток. Представлена зарядка Twelve South Cablesnap

Компания Twelve South представила компактное дорожное зарядное устройство Cablesnap стоимостью 49,99 доллара (около 334 юаней). Его главная особенность — встроенный выдвижной кабель USB-C длиной 29 дюймов (около 74 см).

Провод оснащен пружинным механизмом: его можно вытянуть на необходимую длину, а после использования достаточно слегка потянуть, чтобы кабель автоматически втянулся обратно в корпус.

Источник изображения: ithome // Twelve South

Помимо встроенного провода, предусмотрены отдельные разъемы USB-C и USB-A. Максимальная выходная мощность зарядного устройства достигает 65 Вт, что позволяет заряжать смартфоны и одновременно подключать, например, MacBook Air и iPad. Порт USB-A поддерживает мощность до 18 Вт.

Источник изображения: ithome // Twelve South

Для подключения к электросети предусмотрена встроенная складная вилка американского стандарта. В комплект также входят переходники для розеток Великобритании и стран Европы.