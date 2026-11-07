Starship впервые вышел на орбиту и развернул 26 спутников Starlink V3. SpaceX выпустила 20-минутный фильм про исторический запуск ⁠ 1

Компания SpaceX выпустила новый документальный фильм под названием Go For Orbit, документирующий первый орбитальный запуск Starship с передовыми спутниками Starlink V3.

28 сентября 2026 года со Starbase в Техасе стартовал Starship Flight 14 — и впервые в истории программы корабль достиг устойчивой околоземной орбиты. Super Heavy B21 и Ship 41 поднялись с Pad 2, преодолели отказ одного двигателя на верхней ступени и всё равно выполнили орбитальный импульс. Примерно через 25 минут после старта Starship оказался на высоте около 275 км.

Главная цель миссии была достигнута: из грузового отсека вышли все 26 спутников Starlink V3. Каждый из них несёт примерно 1 Тбит/с пропускной способности — в десять раз больше, чем предыдущее поколение. SpaceX подтвердила контакт со всеми аппаратами через лазерные каналы, наземные станции и терминалы. Три спутника дополнительно фиксировали на камеру теплозащиту корабля.

Полёт сократили с запланированных шести витков до нескольких часов, но ключевые задачи — выход на орбиту и доставка полезной нагрузки — выполнены. Это стало возможным благодаря тысячам часов работы инженеров и техников, которые SpaceX показала в документальном фильме.

Один успешный запуск Starship может добавить столько ёмкости Starlink, сколько раньше давали примерно 20 пусков Falcon 9.