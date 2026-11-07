То же самое, что у фирменного мини-ПК AMD, но на 1100 долларов дешевле. Представлен Bosgame M5 Max со 192 ГБ ОЗУ

Компания Bosgame начала продажи мини-ПК M5 Max на чипе AMD Ryzen AI Max, но с ценой заметно ниже, чем у AMD Ryzen AI Halo.

В основе новинки лежит топовый 16-ядерный Ryzen AI Max+ PRO 495, совмещённый со 192 ГБ ОЗУ. Это то же самое, что предлагает мини-ПК от самой AMD. Но последний стоит 7300 долларов, а новинка Bosgame обойдётся покупателям лишь в 6200 долларов.

Конечно, это всё равно безумно дорого, но таковы нынешние реалии. ПК также предлагает SSD объёмом 2 ТБ, есть также слот для второго накопителя. Из остального можно выделить пару USB4, три порта USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, два порта Ethernet 10GbE, Wi-Fi 7 и слот для SD.