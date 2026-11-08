Запекать 35 минут при 130 °C: пользователь починил неисправную GeForce GTX 1080 необычным способом — запёк её в духовке

Пользователь форума PCGH Extreme под ником FoxX11 рассказал, что ему удалось вернуть к работе неисправную видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080 после нагрева в духовке. По его словам, после обработки устройство снова прошло нагрузочный тест без прежних сбоев.

Видеокарта принадлежала коллеге автора эксперимента. До ремонта она вызывала появление чёрного экрана спустя 10–15 минут работы, замена термопасты проблему не устранила. FoxX11 предположил, что причина может заключаться в нарушении контакта под графическим процессором или чипами памяти.

Пользователь снял систему охлаждения графического процессора и нагревал плату около 35 минут при температуре от 120 до 130 °C. После этого он продемонстрировал работу видеокарты в тесте FurMark.

Издание PC Games Hardware ранее изучало подобные попытки ремонта. В опросе читателей около 80% участников сообщили хотя бы о частичном успехе, однако примерно в двух третях случаев проблемы возвращались в течение года. В собственном эксперименте редакции удалось восстановить две из семи плат, а работа ещё одной улучшилась.

При этом нагрев до 130 °C не следует путать с профессиональным ремонтом пайки: такая температура ниже точки плавления типичного бессвинцового припоя. Нагрев электроники может окончательно повредить устройство.