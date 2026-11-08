Starlink начала поставлять первый роутер с Wi-Fi 7 — он поддерживает до 510 устройств

Starlink начала поставки своего первого маршрутизатора с поддержкой Wi-Fi 7 — Router 4. С 6 ноября устройство входит в комплект спутникового оборудования Starlink V4 для новых клиентов в США и Канаде, выбравших тарифы Residential 200 Mbps и Residential Max. Компания показывала новинку в сентябре, но тогда не называла точные сроки начала продаж.

По заявлению Starlink, Router 4 способен обеспечивать беспроводное покрытие на площади до 325 м² и одновременно обслуживать до 510 подключённых устройств. Маршрутизатор поддерживает стандарты Wi-Fi от 802.11a/b/g/n/ac/ax до нового 802.11be (Wi-Fi 7), оснащён трёхдиапазонной системой радиомодулей, поддерживает MU-MIMO и OFDMA, а также защиту WPA2 и WPA3. При этом отдельного радиомодуля для диапазона 6 ГГц у него нет — это одна из особенностей, отличающих его от многих других роутеров Wi-Fi 7.

Для проводного подключения предусмотрены два Ethernet-порта, оба поддерживают питание PoE. Сам маршрутизатор также можно запитать через WAN или USB-C. Устройство весит около 400 г и предназначено для использования внутри помещений.

Предыдущие комплекты Starlink Standard 4X поставлялись с маршрутизатором Router 3, поддерживающим Wi-Fi 6. Он обеспечивал покрытие до 297 м² и подключение до 235 устройств. Таким образом, заявленная площадь покрытия у новой модели выросла примерно на 9%, а максимальное количество подключений увеличилось более чем вдвое.

При этом возможности Wi-Fi 7 заметно превосходят скорость самого спутникового соединения Starlink. Тариф Residential 200 Mbps ограничивает загрузку на уровне 200 Мбит/с, а Residential Max обещает скорость выше 400 Мбит/с. В США эти планы стоят $85 и $130 в месяц соответственно.