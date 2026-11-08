Starship готовится к исторической посадке: SpaceX попробует поймать обе ступени одной ракеты, Starship проведет на орбите 22 часа

SpaceX готовит 15-й испытательный полёт Starship, и он может стать одним из важнейших этапов в разработке ракеты: компания впервые планирует вернуть к стартовой площадке и поймать башней Mechazilla обе ступени системы — корабль Starship и ускоритель Super Heavy. Запуск намечен на 14 ноября по московскому времени, с 01:45 до 03:00. Он зависит от получения необходимых разрешений.

Если испытание пройдёт успешно, SpaceX впервые осуществит полный возврат обеих ступеней орбитальной ракеты на стартовую площадку. До этого компания уже несколько раз успешно ловила ускорители Super Heavy предыдущей версии, однако для Super Heavy V3 такая попытка станет первой. Именно возвращение и повторное использование обеих ступеней должно приблизить Starship к модели быстрых и регулярных космических запусков.

Согласно официальному описанию миссии, космический корабль выйдет на орбиту высотой около 275 км и проведёт там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. При этом возвращение Starship к стартовой площадке состоится только в том случае, если специалисты подтвердят исправность всех систем, необходимых для входа в атмосферу, посадочного манёвра и сближения с башней. Предусмотрены и альтернативные сценарии безопасного завершения полёта.

Основной задачей ускорителя станет отработка всей последовательности возвращения: после старта и разделения ступеней он должен выполнить тормозной манёвр, развернуться и вернуться к башне на Starbase для захвата. Для корабля предусмотрена отдельная программа: помимо возвращения на стартовую площадку, он должен вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3.

По данным SpaceX, каждый такой спутник добавит к пропускной способности сети около 1 Тбит/с. Таким образом, вся партия обеспечит примерно 26 Тбит/с дополнительной ёмкости — это сопоставимо с возможностями десяти запусков Falcon 9 со спутниками Starlink V2 Mini. После отделения аппараты развернут антенны и солнечные панели, установят связь с наземной инфраструктурой и начнут поднимать орбиты собственными двигателями. Обслуживать пользователей они смогут через несколько недель после запуска.

Три спутника оснастят дополнительными камерами для съёмки теплозащитного экрана Starship. Полученные изображения помогут специалистам оценить состояние плиток после прохождения плотных слоёв атмосферы. В конструкции экрана также применят доработки, проверенные во время 14-го полёта: дополнительные крепления плиток в наиболее уязвимых местах и элементы с изогнутой поверхностью, призванные уменьшить нагрев в зазорах между ними.

Прямая трансляция SpaceX начнётся примерно за 30 минут до старта и, как ожидается, продлится до попытки захвата корабля.