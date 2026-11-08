Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: JerryRigEverything разобрал Red Magic 12 Pro и показал его уникальную систему охлаждения

А также проверил смартфон на прочность

Смартфон Red Magic 12 Pro оказался одним из самых необычных устройств с точки зрения внутренней конструкции. Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, разобрал новинку и показал уникальную систему охлаждения AquaCore 3.0, которая сочетает два контура жидкостного охлаждения с активным обдувом процессора. По заявлению производителя, её эффективность выросла на 85% по сравнению с предыдущим поколением. В конструкции используется миниатюрная электрическая помпа, которая прокачивает специальную охлаждающую жидкость по системе трубок, проходящих вокруг процессора и воздушного канала. Зак Нельсон показал работу системы наглядно.

Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: JerryRigEverything разобрал Red Magic 12 Pro и показал его уникальную систему охлаждения
Источник изображения: JerryRigEverything

Для отвода тепла также предусмотрен встроенный вентилятор центробежного типа, вращающийся со скоростью до 25 500 об/мин. Воздух поступает через специальные отверстия в корпусе и проходит по внутреннему каналу, охлаждая компоненты смартфона. При этом устройство защищено от воды по стандартам IP68 и IP69, хотя сам воздушный канал имеет защиту IPX8 и не является пыленепроницаемым. Внутри предусмотрены сетчатые фильтры и резиновые уплотнения, препятствующие попаданию крупных частиц и влаги к электронике.

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Источник изображения: JerryRigEverything

В основе Red Magic 12 Pro лежит процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а для дополнительного отвода тепла используются испарительная камера и металлические элементы, соединённые с системой охлаждения. Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Фронтальная камера с 16-мегапиксельным датчиком спрятана под экраном, основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение по 50 Мп. Основной модуль оснащён оптической стабилизацией.

Фото 1
Источник изображения: JerryRigEverything
Фото 1
Источник изображения: JerryRigEverything

Ещё одна особенность устройства — аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон также способен заряжать другие устройства без проводов с мощностью до 22,5 Вт. В корпусе предусмотрены стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и сенсорные игровые триггеры с частотой опроса 520 Гц.

ONE PHONE TO RULE THEM ALL

По итогам испытаний на прочность Red Magic 12 Pro выдержал воздействие открытого пламени и проверку на изгиб без серьёзных повреждений.

Мобильные телефоныRed MagicИсточники:JerryRigEverything

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