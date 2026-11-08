Wi-Fi, 5G и 100 кВт электричества на Луне: Astrolab представила проект сети LUMIS

Американская компания Astrolab представила проект LUMIS — сети автономных станций, которые должны обеспечивать будущие лунные миссии электричеством, Wi-Fi, связью 5G и вычислительными ресурсами. Установки будут работать на солнечной энергии и смогут обслуживать научное оборудование, транспортные средства и другие устройства на поверхности Луны.

Первые демонстрационные станции планируется оснастить системами генерации мощностью около 2 кВт. В дальнейшем Astrolab рассчитывает увеличить этот показатель до 20 кВт на одну установку. Несколько объединённых станций, по замыслу разработчиков, смогут обеспечивать суммарную мощность свыше 100 кВт. Конструкция будет включать вертикальные солнечные панели, аккумуляторы, антенны и бортовые вычислительные системы. По заявлению компании, накопленной энергии должно хватать более чем на 400 часов автономной работы.

Одна из особенностей проекта — мобильность инфраструктуры. Станции планируют перевозить с помощью роботизированных роверов FLEX, которые смогут доставлять их в места с более продолжительным освещением и подходящими условиями для связи. Это особенно важно в районе южного полюса Луны: даже перемещение оборудования на 50 метров может существенно изменить продолжительность освещения и видимость Земли. Для передачи данных между удалёнными участками Astrolab рассматривает создание ретрансляционных линий протяжённостью более 100 км.

В перспективе компания хочет объединить станции в общую инфраструктуру под управлением собственной системы Lunar Operating System. Это позволит разным лунным миссиям пользоваться уже созданной сетью энергоснабжения и связи, вместо того чтобы каждая экспедиция самостоятельно доставляла всё необходимое оборудование. Первую установку LUMIS Astrolab рассчитывает отправить на Луну в 2028 году в рамках коммерческой миссии с использованием Starship от SpaceX.

Полноразмерные макеты LUMIS компания планировала показать 7–8 ноября на выставке Max Power в Космическом центре Кеннеди.