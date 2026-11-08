Литий-воздушные аккумуляторы с запасом хода до 2000 км готовит CATL

Китайская CATL рассматривает литий-воздушные аккумуляторы как одно из долгосрочных направлений научных разработок. Производитель говорит о создании батарей, обеспечивающих электромобилям запас хода до 2000 км.

Теоретическая удельная энергоемкость такой химической системы оценивается примерно в 3505 Вт•ч/кг — показатель, существенно превышающий характеристики современных литий-ионных и перспективных твердотельных аккумуляторов.

Главный научный сотрудник CATL У Кай назвал литий-воздушные батареи одним из перспективных направлений исследований на форуме Equipment Powerhouse Forum 2026. Однако компания пока не планирует их серийное производство и не объявляла сроков появления подобных аккумуляторов на рынке.

В ближайшей перспективе CATL сосредоточена на более зрелых технологиях, включая натрий-ионные и полностью твердотельные батареи. При этом переход к литий-воздушной химии сопряжен с серьезными инженерными трудностями, среди которых стабильность реакций, управление кислородом и возможность многократной перезарядки.

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В отличие от обычных литий-ионных элементов, литий-воздушные аккумуляторы используют металлический литий в качестве отрицательного электрода, а кислород поступает из окружающей среды. Во время разряда он вступает в реакцию с литием с образованием пероксида лития, а при зарядке процесс обращается. Высокая теоретическая энергоемкость объясняется использованием кислорода извне, однако приведенные показатели не учитывают массу всех компонентов полноценной батареи.

Электролит, электроды, защитные элементы и система подачи воздуха увеличивают массу и объем конструкции, поэтому реальные характеристики готового аккумулятора будут значительно скромнее.