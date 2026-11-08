Обновление на базе Android 17 уже получил OnePlus 13R

OnePlus переводит смартфоны на ColorOS 17: опубликован график обновлений на ноябрь ⁠ 1

OnePlus опубликовала расписание распространения ColorOS 17 на ноябрь 2026 года. Новая версия программной платформы на базе Android 17 знаменует начало перехода компании с OxygenOS на ColorOS.

Первым среди предыдущих поколений устройств обновление получил OnePlus 13R — распространение прошивки началось 5 ноября. При этом установка выполняется поэтапно, поэтому некоторым владельцам придется подождать несколько дней.

OnePlus 12 Источник изображения: gsmarena

Следующим в списке значится OnePlus 12, для которого выпуск обновления запланирован на 17 ноября. Уже 18 ноября ColorOS 17 должна появиться на планшете OnePlus Pad 3. Владельцам складного OnePlus Open придется ждать до 24 ноября, когда компания намерена начать распространение новой версии программного обеспечения.

Завершат ноябрьскую волну обновлений смартфоны среднего класса. OnePlus Nord 6 и Nord CE 6 должны получить ColorOS 17 одновременно — 26 ноября.