Oppo готовит зарядное устройство на 120 Вт с тремя портами

Адаптер получит два разъема USB-C и один USB-A

Oppo готовит к выпуску новое зарядное устройство мощностью 120 Вт, оснащенное сразу тремя портами. Адаптер уже прошел сертификацию китайского ведомства 3C, благодаря чему стали известны его основные характеристики.

Конструкция предусматривает один разъем USB-A и два USB-C. При подключении одного устройства любой из портов способен обеспечить мощность до 120 Вт. Разъемы USB-C также поддерживают стандартный режим 20 В и 5 А, соответствующий мощности 100 Вт.

Oppo готовит зарядное устройство на 120 Вт с тремя портами
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При одновременном использовании двух портов зарядное устройство распределяет энергию по схемам 80+67 Вт или 80+60 Вт. Если подключить три устройства, мощность распределяется между ними по формуле 45+45+33 Вт. Сертификационные документы также содержат альтернативные показатели: при использовании одного разъема максимальная мощность составляет около 100 Вт, при двух — 45+45 Вт, а при трех — 30+33+33 Вт. Причины существования двух вариантов распределения энергии пока не раскрываются.

В октябре компания расширила ассортимент зарядных аксессуаров, представив в Китае внешние аккумуляторы мощностью 80 и 67 Вт емкостью 15 000 и 20 000 мА•ч соответственно.

Корпуса, системы питания и охлажденияOppoИсточники:ithome

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