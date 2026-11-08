Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев

Мобильная лаборатория поможет изучить поверхность Луны и собрать данные, необходимые для безопасного пребывания астронавтов в ранее неисследованных районах.

NASA рассчитывает доставить на поверхность Луны исследовательский ровер Promise к концу 2028 года.

По словам помощника администратора американского космического ведомства по научным программам Ники Фокс, аппарат должен проработать 18 месяцев. Полученные сведения помогут оценить условия в районах, где в будущем могут высаживаться астронавты, и определить потенциальные риски для их пребывания.

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Электроэнергией ровер обеспечит радиоизотопный термоэлектрический генератор, фактически представляющий собой ядерную энергетическую установку. При разработке Promise NASA намерено использовать ряд технических решений, примененных в марсоходе Curiosity. В состав научного оборудования войдет спектрометр, предназначенный для анализа химического состава лунного грунта и поверхности.

Запуск аппарата намечен на период подготовки к новым пилотируемым экспедициям в рамках программы «Артемида». NASA рассчитывает отправить астронавтов на околоземную орбиту в ходе миссии «Артемида-3» в 2027 году, а в 2028-м провести высадку на Луну в рамках «Артемиды-4».

Глава агентства Джаред Айзекман 7 ноября подтвердил, что график подготовки «Артемиды-3» остается без изменений.