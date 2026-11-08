ChatGPT теперь умеет создавать анимированные GIF-файлы благодаря новой модели изображений OpenAI

Пользователи могут превращать текст или фотографии в GIF-анимацию, а OpenAI сообщает о более чем 4 миллиардах созданных изображений в неделю – значительный рост по сравнению с предыдущими показателями

ChatGPT получил новую функцию: создание анимированных GIF-файлов. Благодаря новой модели изображений, Images 2.6, пользователи теперь могут генерировать GIF-анимации из текстовых запросов или загруженных фотографий, редактируя отдельные кадры и регулируя скорость воспроизведения. До этого ChatGPT не мог создавать GIF-файлы в один шаг. Эта функция появилась после того, как OpenAI приостановила работу с приложением Sora, приложением для создания видео, в марте.

Новая модель Images 2.6 также ускоряет процесс генерации изображений в ChatGPT. Обновление доступно для всех пользователей ChatGPT и Codex на веб-платформе, настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Источник изображения: OpenAI

Разработчики получили два новых API-модели: GPT-Image-2.6 Flare, ориентированную на скорость, и GPT-Image-2.6 Sunburst, обеспечивающую высокое качество. Эти модели являются продолжением реформы, начатой OpenAI с Images 2.5 в сентябре, когда Adobe интегрировала один из своих моделей в Firefly.

Пользовательская активность растет: OpenAI сообщает, что в настоящее время создаётся более 4 миллиардов изображений в неделю, включая GIF-файлы, по сравнению с 3 миллиардами в сентябре. Цифры отражают общее использование инструментов OpenAI, а не только создание GIF-файлов.