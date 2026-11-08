Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $1500 ⁠ 7

В Китае покупатель складного iPhone Duo столкнулся с серьезной неисправностью всего через четыре дня после приобретения смартфона. По словам мужчины по фамилии Чжан, он заплатил 18 000 юаней (около $2700) за версию с 512 ГБ памяти, однако внутренний экран внезапно перестал работать.

Владелец утверждает, что устройство не падало и не получало механических повреждений. Обратившись в магазин Apple в Ханчжоу, он узнал, что специалисты связали неисправность с действиями пользователя и оценили ремонт более чем в 10 000 юаней ($1500). Покупатель не согласился с таким заключением и отказался оплачивать восстановление. Сейчас смартфон направлен на дополнительную проверку, результаты которой еще не объявлены.

iPhone Duo стал первым складным смартфоном Apple и вызвал высокий спрос на старте продаж, из-за чего возник дефицит устройств. Начальная стоимость модели составляет 15 999 юаней (около $2400), что стало рекордом для смартфонов компании.

При этом ремонт новинки также обходится дорого. Согласно официальному прейскуранту Apple, замена внутреннего дисплея вне гарантии стоит 7998 юаней (примерно $1200) — почти половину стоимости базовой версии с 256 ГБ памяти.

Ремонт других компонентов тоже потребует значительных расходов. Замена внешнего экрана оценивается в 3198 юаней ($480), аккумулятора — в 1898 юаней ($280), основной камеры — в 1798 юаней ($270). Стоимость восстановления других поврежденных компонентов может достигать 11 998 юаней (около $1800).