Oppo прокачала мобильную зарядку: 100 Вт через порт USB-A

Oppo готовит новое портативное зарядное устройство с тремя портами — новинка засветилась в базе китайского регулятора 3C. Адаптер получил три разъёма — один USB-A и два USB-C. Новинка сможет заряжать три устройства одновременно, причем выходная мощность через USB-A составляет 100 Вт (обычно выходная мощность через USB-A меньше). Максимальная мощность через USB-C — 120 Вт.

Если подключить два устройства, зарядное устройство сможет распределять мощность по схемам 80 + 67 Вт или 80 + 60 Вт. При одновременном подключении трёх гаджетов предусмотрен режим 45 + 45 + 33 Вт.

Также в спецификации указаны дополнительные режимы распределения мощности: 45 + 45 Вт при подключении двух устройств и 30 + 33 + 33 Вт — трёх. Это указывает на наличие нескольких вариантов работы в зависимости от подключённых гаджетов и поддерживаемых протоколов зарядки.

Точная дата выхода адаптера, его размеры и стоимость пока не объявлены.