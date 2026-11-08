Производительность Optimus сможет в пять раз превысить показатели среднестатистического человека.

Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду

Илон Маск заявил, что Tesla будет сдавать человекоподобных роботов Optimus в аренду, а не продавать их покупателям.

По словам предпринимателя, первоначальные затраты на производство одного робота будут сопоставимы с расходами на выпуск автомобиля, однако впоследствии себестоимость должна существенно сократиться — примерно с $30 000 до $20 000. Маск также утверждает, что производительность Optimus сможет в пять раз превысить показатели среднестатистического человека.

В октябре Tesla начала производство Optimus на заводе во Фримонте, используя площади, освободившиеся после демонтажа линий Model S и Model X. Проектная мощность предприятия должна достичь 1 млн роботов в год, или примерно 20 000 единиц в неделю.

Однако выход на такие объемы потребует как минимум года. Первоначально роботы будут работать преимущественно на собственных предприятиях Tesla, а поставки сторонним заказчикам компания рассчитывает начать к концу 2027 года.

Следующее поколение Optimus, оснащенное чипом AI5, может появиться в апреле 2027 года.