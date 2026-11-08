Рентген показал iPhone 18 и iPhone 18e изнутри: смартфоны могут получить одинаковые батареи 4430 мА·ч (больше, чем у iPhone 17 и iPhone 17e)

iPhone 18e сохранит одинарную камеру

В китайских соцсетях появились рентгеновские снимки двух предположительно новых смартфонов Apple — iPhone 18 и iPhone 18e. Изображения были опубликованы 5 ноября известным инсайдером Littertree66 на форуме Baidu Tieba. На них указаны кодовые названия Taycan и Nevera, которые источник связывает с этими моделями.

Рентген показал iPhone 18 и iPhone 18e изнутри: смартфоны могут получить одинаковые батареи 4430 мА·ч (больше, чем у iPhone 17 и iPhone 17e)
Источник изображения: Littertree66 на Baidu Tieba

Судя по снимкам, оба устройства могут получить практически одинаковую внутреннюю компоновку: расположение системных плат, форма аккумулятора и катушки MagSafe совпадают. В случае iPhone 18 отказ от физического слота для SIM-карты, а также изменение конструкции нижнего динамика и вибромотора позволили увеличить ёмкость батареи с 3671 до 4430 мА·ч — примерно на 20%. Это, вероятно, относится к версии только с eSIM.

У iPhone 18e батарея, согласно утечке, тоже вырастет до 4430 мА·ч — примерно на 10% относительно 4005 мА·ч у iPhone 17e. При этом младшая модель сохранит одинарную камеру. В iPhone 18 два модуля, однако сам блок основной камеры станет физически меньше по сравнению с предшественником. Разрешение сенсора при этом может остаться прежним.

Инсайдер также приписывает обеим моделям Dynamic Island и аккумуляторы в стальном корпусе. В младшей модели не будет чипа U2 для связи UWB.

Инсайдер Littertree66 имеет доступ к заводским CAD-чертежам, рентгеновским снимкам и инженерным базам данных партнеров Apple (Tata и Foxconn). Его надежность подтверждается точным совпадением слитых им схем с реальностью: он первым детально описал региональное разделение модемов Qualcomm и Apple, доказал внутреннюю унификацию плат в линейках смартфонов, а также безошибочно предсказал изменение емкости аккумуляторов (включая батарею на 4288 мА·ч в iPhone 18 Pro в версии eSIM-only) за счет оптимизации пространства после удаления физического лотка для SIM-карт.

Мобильные телефоныAppleiPhoneИсточники:NotebookcheckLittertree66 на Baidu Tieba

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