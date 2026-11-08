Дешевые планшетофоны возвращаются: представлен 7-дюймовый BPad X7 за $110
Android 16, 90 Гц и 13-мегапиксельная камера
Китайская компания BNCF представила BPad X7, производитель называет устройство «7-дюймовым широкоформатным смартфоном». Оценили новинку в 799 юаней ($110).
Устройство оснащено 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 × 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, основная — 13 Мп. Смартфон построен на SoC Unisoc T725, конфигурация памяти — 4/128 ГБ.
BNCF BPad X7 работает под управлением Android 16. Толщина корпуса составляет 8,4 мм, масса — 240 г.