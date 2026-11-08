Илон Маск хочет заменить подводные интернет-кабели 100 тысячами спутников Starlink V4

Илон Маск заявил, что будущие спутники Starlink четвёртого поколения смогут обеспечить пропускную способность, достаточную для конкуренции с глобальной сетью подводных интернет-кабелей. По его словам, каждый аппарат получит около 100 лазерных каналов связи, каждый из которых сможет передавать данные со скоростью более 10 Тбит/с. В перспективе SpaceX рассчитывает развернуть группировку численностью свыше 100 тысяч таких спутников.

Маск рассказал о характеристиках Starlink V4 во время беседы с инвестором Роном Бароном. По его оценке, новое поколение спутников Starlink обеспечивает в 10 раз большую пропускную способность, чем спутники V3, а те, в свою очередь, обеспечивают в 10 раз большую пропускную способность, чем спутники V2. Особое внимание компания уделяет лазерной связи между аппаратами: она позволит передавать огромные объёмы данных непосредственно через космическую группировку, не полагаясь на наземную инфраструктуру.

Маск также считает, что передача данных в космосе может оказаться быстрее, чем по оптоволоконным кабелям. Скорость света в вакууме примерно на 40% выше, чем в стекловолокне, а спутниковые маршруты могут быть прямее и не обязаны повторять изгибы материков и расположение подводных магистралей.

Развитие такой системы SpaceX связывает не только с увеличением скорости интернета, но и с устойчивостью глобальной связи. Подводные кабели остаются уязвимыми для повреждений и диверсий. Поводом для беспокойства стали сообщения о том, что Иран рассматривал возможность атак на кабельную инфраструктуру в Персидском заливе. В октябре суда, связанные с Ираном, неоднократно находились вблизи нескольких крупных кабельных маршрутов в Оманском заливе. Через Ормузский пролив проходят семь крупных подводных интернет-магистралей.

Впрочем, сравнивать заявленную суммарную пропускную способность 100 тысяч спутников с возможностями подводных кабелей напрямую пока рано. В исходной оценке Маска речь идёт о потенциальной мощности лазерных каналов, а не о гарантированной скорости передачи данных для пользователей. Но если SpaceX удастся реализовать этот проект, Starlink сможет стать дополнительным глобальным каналом связи, способным поддерживать интернет при повреждении подводных магистралей.