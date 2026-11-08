Этот ноутбук оснащён процессором Intel из 2018 года, но зато у него 12 ГБ ОЗУ при цене 470 евро. Представлен Bmax MaxBook X15 S Pro

А ещё тут 512 ГБ на SSD

Компания Bmax выпустила на рынок новый ноутбук MaxBook X15 S Pro, который основан на старом процессоре. И речь не о модели, вышедшей три-четыре года назад, как у некоторых других производителей.

В основе новинки лежит Core i3-8109U, представленный в далёком по меркам рынка 2018 году. Это CPU линейки Coffee Lake, который производили по 14-нанометровому техпроцессу. У него всего два ядра и частота до 3,6 ГГц. Откуда производитель взял запасы таких чипов, неясно.

Процессор действительно старый. В многопоточном режиме он существенно уступает даже модели Processor N150, опирающейся на малые ядра.

Этот ноутбук оснащён процессором Intel из 2018 года, но зато у него 12 ГБ ОЗУ при цене 470 евро. Представлен Bmax MaxBook X15 S Pro
Источник изображения: Bmax

Зато при цене всего в 470 евро ноутбук получил 12 ГБ ОЗУ. Напомним, у некоторых новейших брендовых ноутбуков от производителей первого эшелона может быть 8 ГБ ОЗУ при цене в 1000 долларов.

Из остального можно выделить 15-дюймовый экран Full HD, SSD объёмом 512 ГБ Wi-Fi 5, массу 1,6 кг и батарею ёмкостью 51,3 Втч.

Ноутбуки и планшетыIntelИсточники:Bmax

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