BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке

Гибридная роскошь с поддержкой мегаваттной зарядки

Китайская BYD представила в Абу-Даби новый люксовый седан Yangwang Altior — это прямой конкурент Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost и Aurus Senat. Новинка получила четырёхместный салон с акцентом на комфорт пассажиров заднего ряда.

BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке
Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo

Предзаказы уже открыты. Для оформления предзаказа требуется депозит в 300 000 юаней (около $44 700 — это цена двух Toyota Camry в Китае), а ожидаемая стоимость автомобиля составляет 2,08 млн юаней — примерно $310 000. BYD подчёркивает, что цена пока предварительная. Позже появится и пятиместная модификация.

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Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo

Длина автомобиля составляет 5,6 м, ширина — 2,03 м, а колёсная база внушительная — 3,5 м. Почти всё пространство между осями отведено задним пассажирам: для них предусмотрены два отдельных кресла с подставками для ног, держателями бокалов и центральной консолью с системой управления.

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Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo

Двери открываются почти на 90 градусов, а в их панели встроены отсеки для зонтов. В оформлении салона использованы деревянные и металлические элементы отделки, сиденья получили ромбовидную прострочку. Среди других особенностей — электрические солнцезащитные шторки, позолоченные решётки динамиков и декоративные вставки из нефрита.

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Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo

Точные характеристики силовой установки BYD пока не раскрыла. Известно лишь, что седан получит тяговую батарею Blade 2 и поддержку фирменной технологии сверхбыстрой зарядки мощностью до мегаватта. Заявленный запас хода превышает 1000 км (по китайскому циклу CLTC).

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Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo
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Источник изображения: BYD Yangwang в Weibo

Первая версия Yangwang Altior будет четырёхместной и выйдет ограниченной серией в 399 экземпляров.

Авто и транспортBYDRolls-RoyceBentleyавтоИсточники:NotebookcheckBYD Yangwang в Weibo

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