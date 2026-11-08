BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке

Китайская BYD представила в Абу-Даби новый люксовый седан Yangwang Altior — это прямой конкурент Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost и Aurus Senat. Новинка получила четырёхместный салон с акцентом на комфорт пассажиров заднего ряда.

Предзаказы уже открыты. Для оформления предзаказа требуется депозит в 300 000 юаней (около $44 700 — это цена двух Toyota Camry в Китае), а ожидаемая стоимость автомобиля составляет 2,08 млн юаней — примерно $310 000. BYD подчёркивает, что цена пока предварительная. Позже появится и пятиместная модификация.

Длина автомобиля составляет 5,6 м, ширина — 2,03 м, а колёсная база внушительная — 3,5 м. Почти всё пространство между осями отведено задним пассажирам: для них предусмотрены два отдельных кресла с подставками для ног, держателями бокалов и центральной консолью с системой управления.

Двери открываются почти на 90 градусов, а в их панели встроены отсеки для зонтов. В оформлении салона использованы деревянные и металлические элементы отделки, сиденья получили ромбовидную прострочку. Среди других особенностей — электрические солнцезащитные шторки, позолоченные решётки динамиков и декоративные вставки из нефрита.

Точные характеристики силовой установки BYD пока не раскрыла. Известно лишь, что седан получит тяговую батарею Blade 2 и поддержку фирменной технологии сверхбыстрой зарядки мощностью до мегаватта. Заявленный запас хода превышает 1000 км (по китайскому циклу CLTC).

Первая версия Yangwang Altior будет четырёхместной и выйдет ограниченной серией в 399 экземпляров.