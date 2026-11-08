Beget — один из крупнейших хостинг-провайдеров России — временно лишился права регистрировать домены .RU и .РФ ⁠ 1

С 3 ноября 2026 года приостановлена аккредитация регистратора доменных имён ООО «Бегет». В связи с этим компания временно не сможет регистрировать новые домены второго уровня в национальных зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов.

Приостановка аккредитации не затрагивает домены, зарегистрированные через Beget до введения ограничений. Компания обязана продолжать их обслуживание, поэтому владельцам таких адресов не нужно предпринимать никаких действий только из-за решения регулятора.

Ограничения ввели на фоне ликвидации последствий масштабной кибератаки, которой подвергся Beget. В результате этой атаки была уничтожена облачная инфраструктура компании, а резервные копии VPS сохранились лишь примерно у половины пользователей. Компания заново разворачивает облачную инфраструктуру.