Beget — один из крупнейших хостинг-провайдеров России — временно лишился права регистрировать домены .RU и .РФ

Аккредитацию Beget приостановили

С 3 ноября 2026 года приостановлена аккредитация регистратора доменных имён ООО «Бегет». В связи с этим компания временно не сможет регистрировать новые домены второго уровня в национальных зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов.

Beget — один из крупнейших хостинг-провайдеров России — временно лишился права регистрировать домены .RU и .РФ
Источник изображения: ИИ Gemini

Приостановка аккредитации не затрагивает домены, зарегистрированные через Beget до введения ограничений. Компания обязана продолжать их обслуживание, поэтому владельцам таких адресов не нужно предпринимать никаких действий только из-за решения регулятора.

Ограничения ввели на фоне ликвидации последствий масштабной кибератаки, которой подвергся Beget. В результате этой атаки была уничтожена облачная инфраструктура компании, а резервные копии VPS сохранились лишь примерно у половины пользователей. Компания заново разворачивает облачную инфраструктуру.

Сети и серверыBegetИсточники:Координационный центр доменов .RU/.РФ

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