Даже блок питания за 500 евро не гарантирует безопасность видеокарт с разъёмом 12V-6x2. Владелец двух RTX Pro 6000 вовремя заметил проблему

Каждая такая карта стоит десятки тысяч долларов

Даже очень недешёвые блоки питания от топовых производителей не застрахованы от проблем с разъёмом питания 12V-6x2 на современных видеокартах. Так владелец двух RTX Pro 6000 Blackwell показал, что его Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition явно работал не в самом штатном режиме.

Сам блок питания и видеокарты были в порядке, когда их владелец обратил внимание на проблему. Однако не исключено, что через время ситуация дошла бы до оплавления разъёмов. А заметил владелец необычный износ некоторых кабелей, ведущих к разъёмам питания видеокарт.

Даже блок питания за 500 евро не гарантирует безопасность видеокарт с разъёмом 12V-6x2. Владелец двух RTX Pro 6000 вовремя заметил проблему
Источник изображения: Doomslayer606 на Reddit

Кабели у этого БП имеют оплётку, которая на некоторых из них затвердела, потрескалась и начала отслаиваться. Причём проблема проявилась на кабелях, ведущих к обеим видеокартам.

Повреждения наблюдались как на концах кабелей, подключенных к видеокарте, так и к блоку питания . Изоляция проводов осталась неповрежденной, и ни на разъемах видеокарты, ни на разъемах блока питания не было видимых признаков оплавления или изменения цвета.

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Источник изображения: Doomslayer606 на Reddit

При этом ПК порой работал нестабильно. Проявлялось это в том, что одна из видеокарт иногда попросту отключалась, а порой это же происходило с SSD.

Напомним, Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition стоит около 500 евро, хотя это ничто по сравнению с ценой даже одной RTX Pro 6000 Blackwell.

ВидеокартыNvidiaSeasonicИсточники:Reddit

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