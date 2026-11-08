Зачем 122 л.с., когда есть 132 л.с.? АвтоВАЗ попрощается с мотором 1.8 EVO

АвтоВАЗ постепенно прекратит выпуск атмосферного двигателя объёмом 1,8 л мощностью 122 л. с. В пресс-службе Lada подтвердили «Журналу Авито Авто», что ему на смену придёт новый агрегат, развивающий 132 л. с. Напомним, продажи Lada Vesta со 132-сильным мотором стартовали на этой неделе, и этот же двигатель будет под капотом Lada Azimut.

При этом базовый 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. пока останется в линейке. Однако, по данным источника в дилерской сети, в перспективе младшая версия Lada Vesta может получить более мощный мотор на 120 л. с. Первой такой двигатель, предположительно, получит Lada Iskra.