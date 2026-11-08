Hyundai Santa Fe вытянул продажи марки в США

Hyundai продала в октябре в США 73 452 автомобиля — на 5% больше, чем годом ранее. Это лучший октябрьский результат марки, причём главным драйвером роста стал кроссовер Santa Fe.

За месяц покупатели приобрели 17 959 Santa Fe против 11 800 годом ранее — рост составил 52%. Модель немного опередила Tucson, продажи которого сократились на 23%, до 17 808 машин. Без учёта Santa Fe продажи остальных моделей Hyundai за октябрь снизились бы примерно на 5%.

Среди других популярных моделей Elantra прибавила 17%, Kona — 21%, а Palisade — 14%. При этом продажи электромобиля Ioniq 9 упали на 47%, седана Sonata — на 29%, а пикапа Santa Cruz — на 16%.

Всего с начала года Hyundai продала в США 770 916 автомобилей, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Отдельно компания отметила рост интереса к гибридам: их продажи в октябре увеличились на 20%, а доля достигла 29% от общего объёма. С начала года спрос на гибридные модели вырос на 50%.