Hyundai Santa Fe вытянул продажи марки в США

Tucson теряет покупателей, а Santa Fe бьёт рекорды

Hyundai продала в октябре в США 73 452 автомобиля — на 5% больше, чем годом ранее. Это лучший октябрьский результат марки, причём главным драйвером роста стал кроссовер Santa Fe.

Hyundai Santa Fe вытянул продажи марки в США
Источник изображения: Hyundai

За месяц покупатели приобрели 17 959 Santa Fe против 11 800 годом ранее — рост составил 52%. Модель немного опередила Tucson, продажи которого сократились на 23%, до 17 808 машин. Без учёта Santa Fe продажи остальных моделей Hyundai за октябрь снизились бы примерно на 5%.

Среди других популярных моделей Elantra прибавила 17%, Kona — 21%, а Palisade — 14%. При этом продажи электромобиля Ioniq 9 упали на 47%, седана Sonata — на 29%, а пикапа Santa Cruz — на 16%.

Всего с начала года Hyundai продала в США 770 916 автомобилей, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Отдельно компания отметила рост интереса к гибридам: их продажи в октябре увеличились на 20%, а доля достигла 29% от общего объёма. С начала года спрос на гибридные модели вырос на 50%.

Авто и транспортHyundaiавтоИсточники:Carscoops

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