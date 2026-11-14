Xiaomi 18 Pro выходит на мировой рынок. Флагман прошёл сертификацию BIS

Продажи на индийском рынке могут начаться уже в декабре

Компания Xiaomi готовится вывести смартфон Xiaomi 18 Pro на индийский рынок. Устройство с модельным номером 2609BPN61I прошло сертификацию Бюро индийских стандартов (BIS). Продажи новинки в Индии могут начаться в декабре 2026 года.

При этом более крупный Xiaomi 18 Pro Max, по предварительным данным, в Индии представлен не будет. Одной из возможных причин называют высокую стоимость устройства и сомнения производителя в достаточном спросе на такую модель. Оба смартфона дебютировали в Китае в конце сентября, а их глобальная премьера запланирована на 17 ноября.

Xiaomi 18 Pro оснащён 6,4-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2436 × 1120 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительным экраном диагональю 2,7 дюйма на задней панели. В основе устройства лежит Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера и перископический телеобъектив получили 200-мегапиксельные сенсоры, причём последний обеспечивает 3,2-кратный оптический зум.

Также предусмотрены 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и фронтальный модуль с автофокусом. Смартфон защищён от воды и пыли по IP68 и работает под управлением HyperOS 4 на базе Android 17.