Starship S42 успешно запустил все 26 спутников Starlink V3, теперь космический корабль на скорости 26 тыс. км/ч летит вокруг Земли

Полет запущенного пару часов назад космического корабля Starship S42 продолжается, и он уже выполнил одну из ключевых задач миссии — запустил все 26 спутников Starlink V3. На это ушло более получаса, с большей частью аппаратов уже удалось установить связь.

Сейчас Starship продолжает полет вокруг Земли. В ближайшие 21 час специалисты компании будут наблюдать за работой его систем и оценивать готовность к возвращению. На случай нештатной ситуации предусмотрено несколько вариантов досрочного схода с орбиты. Пока, как сообщает SpaceX, все системы работают исправно.

Корабль должен совершить около 14 витков вокруг Земли на высоте примерно 275 км и скорости около 26 тыс. км/ч. Первый виток уже завершен, осталось 13. Если оставшаяся часть миссии пройдет успешно, Starship попытается вернуться на стартовую площадку Starbase в Техасе, где его должны будут поймать механические манипуляторы башни Mechazilla. Это станет первой попыткой подобного захвата самого космического корабля.

Напомним, 15-й испытательный полет Starship состоялся сегодня в 01:47 по московскому времени. После разделения ступеней корабль успешно продолжил полет, а ускоритель приводнился в Мексиканском заливе и взорвался. Теперь главное событие миссии — возвращение самого Starship.